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Галак подарил сопернику гол в матче «Каролиной». Он заменяет Раска, отказавшегося играть

Галак подарил сопернику гол в матче «Каролиной». Он заменяет Раска, отказавшегося играть
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Ярослав Галак сделал результативную ошибку в третьем периоде матча с «Каролиной Харрикейнз». Вратарь выбросил шайбу из-за ворот прямо на клюшку нападающему «Каролины» Нино Нидеррайтеру, которому оставалось только попасть в пустые ворота. Галак заменяет Туукку Раска, который сегодня отказался играть в плей-офф. г

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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