«Бостон» обыграл «Каролину», счёт в серии стал 2-1

Клубы Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» провели третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли. Победу одержала команда Брюса Кэссиди — 3:1. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу «Бостона».



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На старте второй двадцатиминутки «Бостон» открыл счёт усилиями нападающего Чарли Койла. На 42-й минуте форвард Шон Курали упрочил преимущество «медведей». На 47-й минуте нападающий Нино Нидеррайтер сократил отставание «Каролины» после ошибки вратаря Ярослава Галака, выбросившего шайбу из-за ворот прямо на его клюшку. Точку на последней минуте матча поставил форвард «Бостона» Брэд Маршан.



Расписание плей-офф НХЛ сезона-2019/2020

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