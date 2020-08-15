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«Бостон» обыграл «Каролину», счёт в серии стал 2-1

«Бостон» обыграл «Каролину», счёт в серии стал 2-1
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» провели третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли. Победу одержала команда Брюса Кэссиди — 3:1. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу «Бостона».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На старте второй двадцатиминутки «Бостон» открыл счёт усилиями нападающего Чарли Койла. На 42-й минуте форвард Шон Курали упрочил преимущество «медведей». На 47-й минуте нападающий Нино Нидеррайтер сократил отставание «Каролины» после ошибки вратаря Ярослава Галака, выбросившего шайбу из-за ворот прямо на его клюшку. Точку на последней минуте матча поставил форвард «Бостона» Брэд Маршан.

Расписание плей-офф НХЛ сезона-2019/2020

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
15 августа 2020, суббота. 19:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Маршан, Крейчи) – 20:14' (5x4)   0:2 Курали (Койл, Макэвой) – 41:16' (4x5)   1:2 Нидеррайтер – 46:30' (5x4)   1:3 Маршан (Крейчи) – 59:29' (en)

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