Овечкин — о погибшем от рака мальчике Льюи: трудно быть в Торонто и не видеть его

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил юного болельщика клуба Алекса Льюи, который скончался от рака в декабре 2019 года. Тогда ему было 15 лет.
«Очень тяжело от мысли, что мы находимся в Торонто, играем здесь, а у меня нет возможности встретиться с ним и его семьей. Он был отличным парнем с позитивным настроем, всегда улыбался, несмотря на болезнь. Он вдохновлял не только меня, но и всю нашу команду. Мне кажется, что ребятам очень нравилось, как он объявлял стартовый состав и болел за нас», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Овечкин и Льюи подружились в 2017 году, когда телеканал Sportsnet провёл программу «Hometown Hockey» пригласив в неё юношу. Алекс заявил, что россиянин является его любимым хоккеистом, после чего Овечкин пригласил его на матч «Вашингтона» с «Торонто Мэйпл Лифс». В том сезоне юный болельщик побывал еще на двух играх «Кэпиталз». Овечкин всегда забивал, если Льюи был на матче.
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