Игроки минского «Динамо» поддержали 16-летнего болельщика, избитого после протестов
Ряд хоккеистов минского «Динамо» выразил поддержку 16-летнему Тимуру Мицкевичу. Парень, являющийся болельщиком столичного клуба, по информации tut.by, со множеством переломов был доставлен в реанимацию 13 августа.
Тимур был сильно избит и находился в медикаментозной коме. 12 августа его задержали на одной из автобусных остановок Минска — по версии СМИ, он не принимал участия в протестах, а лишь планировал отправиться с другом на рыбалку.
Поддержку юному болельщику среди прочих выразили игроки «Динамо» Максим Сушко, Дмитрий Знахаренко, Вячеслав Грецкий, Артём Демков, Александр Павлович и Егор Шарангович. Все они выложили в своих социальных сетях фотографии Тимура.
Фото доступно на официальной странице «Инстаграма» Максима Сушко.
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