Тренер юношеской сборной Беларуси — о протестах: действия силовиков за гранью добра и зла

Главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею Александр Руммо прокомментировал акции протеста в Беларуси, вызванные итогами президентских выборов.
«Осуждаю действия силовых структур по отношению к мирным гражданам Беларуси. Все их действия находятся за гранью добра и зла. Народ имеет право на выбор, право на выражение своего мнения, право на собрание – это указано в нашей конституции. Осуждаю акты насилия, которые происходили 9-го, 10-го и 11-го числа. В то же время восхищён людьми, которые набрались смелости и не побоялись обозначить свою гражданскую позицию. Просто восхищён белорусским народом — всеми и каждым.
Больно видеть такие жестокие задержания. Не могу понять, откуда такая жестокость. В Советском Союзе меня задерживала милиция за какие-то стычки с таксистами, за какие-то потасовки на дискотеках, но не помню, чтобы к задержанным, к нам, применялись вот такие вещи. Такая жестокость просто необъяснима. Даже не могу понять, откуда она.
14 августа всё было нормально. Люди вышли, и никаких беспорядков. Ничего они не чинили. Не били машины, не нападали. Они даже за собой мусор с площади убрали. Это показатель того, что мы по-настоящему мирные люди», — цитирует Руммо «Трибуна».
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями.
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