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Крикунов: Линдберга надо перестроить — он должен понять, что теперь является лидером

Крикунов: Линдберга надо перестроить — он должен понять, что теперь является лидером
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мыслями о новичке клуба — шведском форварде Оскаре Линдберге.

«Это хороший игрок, но его надо перестроить. Человек много лет играл в НХЛ в третьем-четвёртом звене. А в «Динамо» у него будет другая роль. И вот эта перестройка у него в голове займёт какое-то время. Оскар должен понять: теперь он — ведущий игрок, от которого зависит результат матча. А значит, он должен свой уровень показывать по максимуму и постоянно.

Вижу его в связке с Брюквины и Пулккиненом — это сто процентов. Тройка уже готовая. Думаю, что в таком сочетании она чемпионат и начнёт. У Линдберга всё в порядке — хорошо катается, играет в пас, поле видит. Всё у него нормально будет», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

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