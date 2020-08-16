Крикунов: Линдберга надо перестроить — он должен понять, что теперь является лидером

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мыслями о новичке клуба — шведском форварде Оскаре Линдберге.



«Это хороший игрок, но его надо перестроить. Человек много лет играл в НХЛ в третьем-четвёртом звене. А в «Динамо» у него будет другая роль. И вот эта перестройка у него в голове займёт какое-то время. Оскар должен понять: теперь он — ведущий игрок, от которого зависит результат матча. А значит, он должен свой уровень показывать по максимуму и постоянно.



Вижу его в связке с Брюквины и Пулккиненом — это сто процентов. Тройка уже готовая. Думаю, что в таком сочетании она чемпионат и начнёт. У Линдберга всё в порядке — хорошо катается, играет в пас, поле видит. Всё у него нормально будет», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

Пулккинен: мне нравится работать с Линдбергом, он может перевернуть игру