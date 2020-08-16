«Очень тебя не хватает». Жена Овечкина выложила фото с матерью в годовщину её смерти

Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская почтила память матери — народной артистки России Веры Глаголевой. На своей странице в «Инстаграме» девушка выложила фото с мамой и двумя сёстрами.



«Три года без тебя… Очень тебя не хватает, мамуль! Люблю», — подписала снимок Анастасия.

Фото доступно на официальной странице Шубской в «Инстаграме».

Глаголева ушла из жизни в возрасте 61 года 16 августа 2017 года. Причиной смерти стал рак желудка. Актриса похоронена в Москве на Троекуровском кладбище.



Ранее Шубская опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором её старший сын Сергей забрасывает шайбы в игрушечные ворота. «Мой маленький чемпион», ─ подписала ролик Шубская.