«Очень тебя не хватает». Жена Овечкина выложила фото с матерью в годовщину её смерти
Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская почтила память матери — народной артистки России Веры Глаголевой. На своей странице в «Инстаграме» девушка выложила фото с мамой и двумя сёстрами.
«Три года без тебя… Очень тебя не хватает, мамуль! Люблю», — подписала снимок Анастасия.
Фото доступно на официальной странице Шубской в «Инстаграме».
Глаголева ушла из жизни в возрасте 61 года 16 августа 2017 года. Причиной смерти стал рак желудка. Актриса похоронена в Москве на Троекуровском кладбище.
Ранее Шубская опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором её старший сын Сергей забрасывает шайбы в игрушечные ворота. «Мой маленький чемпион», ─ подписала ролик Шубская.
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