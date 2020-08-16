Хедман – о матче с «Коламбусом»: это был тот хоккей, в который мы хотим играть постоянно
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал победу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). В этой встрече шведский хоккеист забросил победную шайбу.
«Сегодня мы отлично распоряжались шайбой. Второй и третий периоды — тот хоккей, в который мы хотели бы играть постоянно. Мы сумели предельно усложнить соперникам жизнь и дать им сделать в третьем периоде всего три броска на том отрезке, когда они бросили все силы, чтобы попытаться сравнять счёт», – приводит слова Хедмана пресс-служба лиги.
После этого матча счёт в серии стал 2-1 в пользу «Лайтнинг». Четвёртая встреча серии «Коламбус» — «Тампа-Бэй» состоится завтра, 17 августа. Начало — в 22:00 мск.
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