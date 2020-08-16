Капитан «Чикаго» Тэйвз: в матче с «Вегасом» мы будем играть за свои жизни

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился ожиданиями от четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0-3), который состоится завтра, 17 августа.
«Реальность такова, что завтра мы будем играть за свои жизни. Пока нам просто не удаётся забить. Надо верить, что завтра мы это сделаем», – приводит слова Тэйвза пресс-служба лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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