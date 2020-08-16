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Хагелин: у «Вашингтона» есть прекрасная возможность показать всем, кто мы на самом деле

Хагелин: у «Вашингтона» есть прекрасная возможность показать всем, кто мы на самом деле
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин поделился ожиданиями от третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (0-2), который состоится сегодня, 16 августа.

«Сейчас у нас есть прекрасная возможность показать всем, кто мы на самом деле. Два матча подряд мы открываем счёт, но упускаем инициативу. Конечно, так делать нельзя. У нас в раздевалке сидят опытные ребята, и мы знаем, что такое плей-офф и как там добывать победы», – приводит слова Хагелина пресс-служба лиги.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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