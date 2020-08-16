Вратарь ЦСКА Скотников: тренировки с основой добавляют уверенности

Голкипер системы ЦСКА Всеволод Скотников рассказал об играх за олимпийскую сборную России и тренировках с основной командой «армейцев».

«Хорошо ли я проявил себя в прошлом сезоне в ВХЛ? Это не мне решать. Но одну игру против «Ижстали» точно провалил. Меня поменяли в том матче. Зато потом была отличная серия побед против серьёзных соперников (улыбается).

Сейчас приехал из Сочи. Там со сборной сыграл на турнире два матча против команд КХЛ. Это всё опыт, который в любом случае позитивно сказывается. Теперь тренируюсь с основой – это добавляет уверенности в себе.

Топ-3 самых сильных бросков в основе? Шалунов, Слепышев и Макеев (смеётся). Мне нужно хорошо подготовиться. Впереди сезон и молодёжный чемпионат мира», – приводит слова Скотникова пресс-служба ЦСКА.