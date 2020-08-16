Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Югра» подписала контракт с голкипером Владимиром Сохатским

«Югра» подписала контракт с голкипером Владимиром Сохатским
Хоккей / ВХЛ 0

Хоккейный клуб «Югра» подписал контракт с российским голкипером Владимиром Сохатским, информирует официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.

Минувший сезон 30-летний вратарь провёл в системе уфимского «Салавата Юлаева». В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл за «Торос» 42 матча. В среднем за встречу Владимир пропускал 2,08 шайбы, отражая 92,9% броска. В плей-офф голкипер провёл 7 матчей и одержал 3 победы.

В КХЛ воспитанник уфимского хоккея выступал за «Салават Юлаев» и «Автомобилист». Всего в лиге он сыграл 132 матча.

В межсезонье Сохатский пополнил состав «Сарыарки», но был вынужден покинуть карагандинский клуб, так и не сыграв ни одного официального матча. Клуб из Казахстана из-за пандемии коронавируса приостановил участие в ВХЛ.

«Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» не примут участия в следующем сезоне ВХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020