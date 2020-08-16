Победивший рак Линдблом тренируется с «Филадельфией» в Торонто

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Оскар Линдблом приступил к тренировкам с командой в Торонто, информируют «лётчики» в «Твиттере». Недавно форвард завершил лечение от онкологического заболевания. В декабре 2019 года у него была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Филадельфии Флайерз».
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Линдблом успел провести только 30 матчей, записав на свой счёт 18 (11+7) баллов.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
- 16 августа 2020
-
19:50
-
19:12
-
18:52
-
18:20
-
17:57
-
17:42
-
17:25
-
17:00
-
16:36
-
16:23
-
16:13
-
15:13
-
15:05
-
14:47
-
14:22
-
14:17
-
13:38
-
12:43
-
12:27
-
12:07
-
11:48
-
11:06
-
10:39
-
05:52
-
05:34
-
01:19
- 15 августа 2020
-
23:32
-
23:00
-
22:19
-
22:14
-
21:56
-
21:51
-
21:47
-
21:35
-
21:24