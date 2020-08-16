Победивший рак Линдблом тренируется с «Филадельфией» в Торонто

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Оскар Линдблом приступил к тренировкам с командой в Торонто, информируют «лётчики» в «Твиттере». Недавно форвард завершил лечение от онкологического заболевания. В декабре 2019 года у него была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Филадельфии Флайерз».

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Линдблом успел провести только 30 матчей, записав на свой счёт 18 (11+7) баллов.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».