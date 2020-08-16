Фан-клуб минского «Динамо» объявил бойкот клубу из-за политической ситуации в Беларуси

Фан-клуб минского «Динамо» BYzone объявил бессрочный бойкот домашних матчей клуба из-за насилия на протестных акциях, которые в настоящее время проходят по всей Беларуси.

«Публичное обращение членов ОО «Клуб болельщиков хоккейного клуба «Динамо-Минск» к генеральному директору ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск» Баскову Дмитрию Юрьевичу; к Федерации хоккея Республики Беларусь.

Фальсификация выборов, силовое удержание власти, нарушения конституции и уголовного кодекса, насилие в отношении мирных людей со стороны силовиков – это всё, что мы наблюдаем в последние дни на улицах, в городах нашей страны, нашей столицы. Учитывая позицию руководства клуба, отражённую в СМИ, а также информацию, размещённую на официальном сайте от лица клуба, заявляем следующее.

Мы – члены фан-клуба ХК «Динамо-Минск» – объявляем бессрочный бойкот домашних игр, отказываясь от организации домашнего фан-сектора на них, и от участия в любого рода мероприятиях клуба и ФХРБ. Нам стыдно отождествлять себя с гражданами, которые поддерживают беспредел силовиков и геноцид белорусского народа. Для прекращения бойкота со своей стороны мы выдвигаем ряд требований:

1) Выступить публично с осуждением насилия в отношении мирных граждан со стороны сотрудников ОМОН на улицах, местных РУВД и в изолятора временного содержания.

2) Выступить с публичным признанием необходимости освободить задержанных мирных граждан на улицах страны и политических заключённых.

3) Публично признать прошедшие выборы нелегитимными, выступить с призывом к проведению новых выборов с честным и прозрачным подсчётом голосов.

Данные требования считаем неоспоримыми. При выполнении перечисленных требований мы будем готовы вернуться на трибуны и вступить в диалог об активном участии в ивент-сфере клуба», – говорится в сообщении, размещённом фан-клубом в «Инстаграме».