«Айлендерс» – «Вашингтон»: Кузнецов забросил вторую шайбу в плей-офф и сделал «птичку»

«Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» в эти минуты проводят третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли. Идёт второй период, счёт равный ─ 1:1.

«Столичные» сравняли счёт в начале первого периода. Заброшенную шайбу в большинстве записал в свой актив российский нападающий Евгений Кузнецов. Ему ассистировали Александр Овечкин и Джон Карлсон. Россиянин отпраздновал гол, сделав фирменную «птичку».

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».