Свечников может пропустить оставшиеся матчи серии с «Бостоном» из-за травмы

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор считает маловероятным появление российского нападающего Андрея Свечникова в оставшихся матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

«Я очень в этом сомневаюсь», – ответил Бриндамор на вопрос о том, сможет ли россиянин вернуться на лёд в противостоянии с «Бостоном». При этом специалист пока не получил результатов МРТ Свечникова.

Форвард получил повреждение в третьем матче серии с «Бостон Брюинз» (1:3). Свечников был травмирован в третьем периоде. Нападающий боролся на пятачке с защитником Здено Харой, подвернул ногу и упал на площадку. Россиянин поднялся с большим трудом, его увели со льда под руки.

По итогам трёх матчей первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина» уступает «Бостону» со счётом 1-2. Следующий матч команд пройдёт 18 августа.