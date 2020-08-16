«Металлург» командировал двоих хоккеистов в «Зауралье»

Из магнитогорского «Металлурга» в «Зауралье» командированы голкипер Глеб Носов и защитник Тимур Хайруллин, информирует пресс-служба клуба ВХЛ.
В минувшем сезоне Носов уже выступал за «Зауралье», одержав 5 побед в 15 матчах регулярного чемпионата, отразив 94,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,46 и оформив четыре шат-аута. Кроме того, голкипер вызывался в молодёжную сборную России, а также провёл по три игры за обе магнитогорские команды – «Металлург» и «Стальные Лисы».
Хайруллин является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». Сезон-2019/20 он провёл в «Стальных Лисах», где за 64 матча в МХЛ набрал 37 (5+32) очков при показателе полезности «+8».
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.
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