Овечкин – о серии с «Айлендерс»: ситуация сложная, но ещё ничего не кончено
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в третьем матче серии 1/4 раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 ОТ).
«Я знаю, что ситуация сложная, но ещё ничего не кончено», – приводит слова Овечкина в своём «твиттере» журналист NBC Sports Джей Джей Реган.
В третьем матче серии Овечкин провёл на льду 21 минуту 41 секунду, отметился результативной передачей, нанёс один бросок в створ ворот и совершил 7 силовых приёмов. Единственный гол у «Вашингтона» забил россиянин Евгений Кузнецов, который закончил матч с показателем полезности «-1».
После этого матча счёт в серии стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Четвёртый матч серии состоится в ночь с 18 на 19 августа. Начало — в 03:00 мск.
Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в игре с «Айлендерс», счёт в серии стал 0-3
- 16 августа 2020
-
23:01
-
22:30
-
22:20
-
22:04
-
21:42
-
21:29
-
21:00
-
20:52
-
20:29
-
20:01
-
19:50
-
19:12
-
18:52
-
18:20
-
17:57
-
17:42
-
17:25
-
17:00
-
16:36
-
16:23
-
16:13
-
15:13
-
15:05
-
14:47
-
14:22
-
14:17
-
13:38
-
12:43
-
12:27
-
12:07
-
11:48
-
11:06
-
10:39
-
05:52
-
05:34
Партнерский контент