Овечкин – о серии с «Айлендерс»: ситуация сложная, но ещё ничего не кончено

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в третьем матче серии 1/4 раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 ОТ).

«Я знаю, что ситуация сложная, но ещё ничего не кончено», – приводит слова Овечкина в своём «твиттере» журналист NBC Sports Джей Джей Реган.

В третьем матче серии Овечкин провёл на льду 21 минуту 41 секунду, отметился результативной передачей, нанёс один бросок в створ ворот и совершил 7 силовых приёмов. Единственный гол у «Вашингтона» забил россиянин Евгений Кузнецов, который закончил матч с показателем полезности «-1».

После этого матча счёт в серии стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Четвёртый матч серии состоится в ночь с 18 на 19 августа. Начало — в 03:00 мск.