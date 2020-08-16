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Претендент на «Норрис Трофи» Карлсон является худшим игроком по полезности в плей-офф

Претендент на «Норрис Трофи» Карлсон является худшим игроком по полезности в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась третья встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) одержали номинальные хозяева – игроки «Айлендерс».

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон получил 27 минут и 49 секунд игрового времени и стал единственным игроком, который завершил встречу с показателем полезности «-2». Полезность Джона в нынешнем плей-офф достигла отметки «-8», что является худшим результатом среди всех хоккеистов.

В нынешнем сезоне 30-летний Карлсон провёл 69 матчей в регулярном чемпионате. Он забросил 15 шайб и отдал 60 голевых передач при показателе полезности «+12». Он является одним из претендентов на приз лучшему защитнику лиги по итогам сезона — «Норрис Трофи».

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