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Форвард «Калгари» в матче с «Далласом» забил в меньшинстве из-под Радулова

Форвард «Калгари» в матче с «Далласом» забил в меньшинстве из-под Радулова
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» и «Даллас Старз» в эти минуты проводят четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли. Идёт третий период, счёт ─ 4:3 в пользу «Флэймз».

В начале второго периода при счёте 3:3 голом отметился нападающий «Калгари» Тобиас Ридер. Немецкий форвард забросил в меньшинстве, когда крайне неудачным образом сыграл россиянин Александр Радулов. Ридеру ассистировали Дерек Райан и Расмус Андерссон.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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