Тротц: «Айлендерс» допустили пару ошибок в игре с «Вашингтоном», но Варламов подчистил их

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц похвалил российского голкипера Семёна Варламова после матча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ).

«Голкипер – это твой ластик. Иногда вратари могут стирать ошибки тренеров и полевых игроков. В матче мы допустили пару ошибок, а Варламов подчистил их», – приводит слова Тротца заместитель главного редактора официального сайта НХЛ Брайан Комптон в своём «твиттере».

В этой встрече Варламов отразил 22 броска из 23. Победную шайбу в овертайме забросил форвард «островитян» Мэтью Барзал. Голом в основное время отметился Андерс Ли.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Четвёртый матч серии состоится в ночь с 18 на 19 августа. Начало — в 03:00 мск.