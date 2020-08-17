Тротц: «Айлендерс» допустили пару ошибок в игре с «Вашингтоном», но Варламов подчистил их
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц похвалил российского голкипера Семёна Варламова после матча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ).
«Голкипер – это твой ластик. Иногда вратари могут стирать ошибки тренеров и полевых игроков. В матче мы допустили пару ошибок, а Варламов подчистил их», – приводит слова Тротца заместитель главного редактора официального сайта НХЛ Брайан Комптон в своём «твиттере».
В этой встрече Варламов отразил 22 броска из 23. Победную шайбу в овертайме забросил форвард «островитян» Мэтью Барзал. Голом в основное время отметился Андерс Ли.
Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Четвёртый матч серии состоится в ночь с 18 на 19 августа. Начало — в 03:00 мск.
Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в игре с «Айлендерс», счёт в серии стал 0-3
- 17 августа 2020
-
00:07
- 16 августа 2020
-
23:38
-
23:28
-
23:01
-
22:30
-
22:20
-
22:04
-
21:42
-
21:29
-
21:00
-
20:52
-
20:29
-
20:01
-
19:50
-
19:12
-
18:52
-
18:20
-
17:57
-
17:42
-
17:25
-
17:00
-
16:36
-
16:23
-
16:13
-
15:13
-
15:05
-
14:47
-
14:22
-
14:17
-
13:38
-
12:43
-
12:27
-
12:07
-
11:48
-
11:06
Партнерский контент