Хет-трик Павелски помог «Далласу» обыграть «Калгари», у Худобина 36 сейвов

Завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 5:4.
В составе победителей хет-триком отличился Джо Павелски и ещё по одной шайбе забросили Денис Гурьянов и Йон Клинберг. Российский форвард Александр Радулов не отметился результативными действиями. Российский голкипер Антон Худобин совершил 36 сейвов.
В составе «Калгари» дубль на свой счёт записал Сэм Беннетт и по разу отличились Джонни Гордо и Тобиас Ридер.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Таким образом, счёт в серии стал равным — 2:2. Следующий матч между «Калгари» и «Даллас» состоится 18 августа.
- 17 августа 2020
-
01:06
-
00:07
- 16 августа 2020
-
23:38
-
23:28
-
23:01
-
22:30
-
22:20
-
22:04
-
21:42
-
21:29
-
21:00
-
20:52
-
20:29
-
20:01
-
19:50
-
19:12
-
18:52
-
18:20
-
17:57
-
17:42
-
17:25
-
17:00
-
16:36
-
16:23
-
16:13
-
15:13
-
15:05
-
14:47
-
14:22
-
14:17
-
13:38
-
12:43
-
12:27
-
12:07
-
11:48