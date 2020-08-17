Хет-трик Павелски помог «Далласу» обыграть «Калгари», у Худобина 36 сейвов

Завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей хет-триком отличился Джо Павелски и ещё по одной шайбе забросили Денис Гурьянов и Йон Клинберг. Российский форвард Александр Радулов не отметился результативными действиями. Российский голкипер Антон Худобин совершил 36 сейвов.

В составе «Калгари» дубль на свой счёт записал Сэм Беннетт и по разу отличились Джонни Гордо и Тобиас Ридер.

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Таким образом, счёт в серии стал равным — 2:2. Следующий матч между «Калгари» и «Даллас» состоится 18 августа.