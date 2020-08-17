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Хет-трик Павелски помог «Далласу» обыграть «Калгари», у Худобина 36 сейвов

Хет-трик Павелски помог «Далласу» обыграть «Калгари», у Худобина 36 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

Завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей хет-триком отличился Джо Павелски и ещё по одной шайбе забросили Денис Гурьянов и Йон Клинберг. Российский форвард Александр Радулов не отметился результативными действиями. Российский голкипер Антон Худобин совершил 36 сейвов.

В составе «Калгари» дубль на свой счёт записал Сэм Беннетт и по разу отличились Джонни Гордо и Тобиас Ридер.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, счёт в серии стал равным — 2:2. Следующий матч между «Калгари» и «Даллас» состоится 18 августа.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
16 августа 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Клингберг, Сегин) – 18:11' (5x4)   1:1 Годро (Беннетт, Монахан) – 21:54' (5x4)   1:2 Павелски (Комо, Линделль) – 23:14' (5x5)   2:2 Беннетт (Монахан, Годро) – 23:57' (5x4)   3:2 Беннетт (Лучич) – 34:50' (5x5)   3:3 Гурьянов (Хейсканен, Хинц) – 39:23' (5x4)   4:3 Ридер (Райан, Андерссон) – 43:11' (4x5)   4:4 Павелски (Клингберг, Сегин) – 59:48' (6x5)   4:5 Клингберг (Бенн, Линделль) – 76:05' (5x5)
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