Шат-аут Картера Харта помог «Филадельфии» выйти вперёд в серии с «Монреалем»

В Торонто (Канада) завершился третий матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции между «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфией Флайерз». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости – игроки «Флайерз» и вышли вперёд в серии – 2-1.
Единственной заброшенной шайбой в матче отметился нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек на 6-й минуте 1-го периода. Результативные передачи на свой счёт записали Клод Жиру и Роберт Хег.
Видео лучших моментов встречи «Монреаль» — «Филадельфия» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Вратарь «Флайерз» Картер Харт отразил все 23 броска по воротам и впервые в текущем плей-офф завершил игру без пропущенных шайб.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут и 44 секунды, не отметившись результативными действиями. Его показатель полезности – «0».
Четвёртый матч серии «Монреаль» — «Филадельфия» состоится во вторник, 18 августа. Начало встречи в 22:00 мск.
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