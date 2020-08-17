Овечкин: несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и «Вашингтон» в себя верит

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 ОТ, 0-3 в серии) в плей-офф НХЛ.
«Считаю, что сегодня мы провели довольно приличный матч. Мы просто не добились желаемого результата. Но я уверен, что следующий матч будет совершенно другим. Это точно.
Нам сейчас уже нечего терять. Так что надо просто выйти и сыграть, не думая о счёте в серии. Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и мы в себя верим», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Ранее голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов после победы прокомментировал эпизод в овертайме с форвардом столичной команды Якубом Враной, который не использовал выход один на один, дважды бросив в упор.
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