The Hockey News: «Вашингтон» забил только пять голов в серии — «Айлендерс» добились своего

Обозреватель издания Washington Post Барри Сврлюга оценил результаты тренерского противостояния в серии «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», где команда Барри Тротца выигрывает у коллектива Тодда Рирдена со счётом 3-0.

«В альтернативной вселенной Якуб Врана забил бы после выхода один на один или сработал бы на отскоке, «Вашингтон» выиграл бы третий матч серии, и её ход полностью поменялся бы. Однако здесь, на Земле, Врану нейтрализовал вратарь «Айлендерс» Семён Варламов, а вскоре после этого Мэтью Барзал осуществил мёртвую хватку в этой серии — 3-0. Математически «Кэпиталз» всё ещё могут выиграть, но психологически «столичные» уже «готовы».



Наверное, самая обескураживающая новость для «Вашингтона» состоит в том, что моменты для победы в третьем матче у команды были, но просто они не смогли их использовать. Предел ошибки теперь равен нулю. Адам Пелех и Райан Пулок изо всех сил стараются остановить Александра Овечкина. За всю серию «Вашингтон» забил только пять голов, а это именно тот сценарий, который был нужен «островитянам», они добились своего. В четвёртом матче «столичные» должны выдать всё, на что способны, но этого может оказаться недостаточно, — отметил Кеннеди.