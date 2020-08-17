Канадский голкипер Харт оформил самый молодой шат-аут в истории «Филадельфии» в плей-офф

В Торонто состоялся третий матч четвертьфинала серии плей-офф Восточной конференции между «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфией Флайерз». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости – игроки «Флайерз», которые вышли вперёд и в серии – 2-1.

Голкипер «Флайерз» Картер Харт отразил все 23 броска и впервые в нынешнем плей-офф завершил встречу без пропущенных шайб. Канадский голкипер оформил самый молодой шат-аут с истории «Филадельфии» в плей-офф. На момент матча с «Монреалем» Картеру исполнилось 22 года и три дня. Прежнее достижение принадлежало Питу Питерсу (22 года и 246 дней).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут и 44 секунды, не отметившись результативными действиями. Его показатель полезности – «0».