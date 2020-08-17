Пасиоретти оштрафован на $ 2,5 тыс. за удар клюшкой

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти оштрафован на $ 2,5 тыс. по итогам матча с «Чикаго Блэкхоукс» (1:3). В концовке встречи Пасиоретти ударил клюшкой Алекса Дебринкэта, убегавшего к пустым воротам «рыцарей».
В составе победителей отличились Дрей Каджула, Мэттью Хаймор и Алекс Дебринкэт. Единственную шайбу за «Вегас» забросил Ши Теодор.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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