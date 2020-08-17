Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось пять встреч в первом раунде Кубка Стэнли.
«Нью-Йорк Айлендерс» вновь обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) и ведёт в серии со счётом 3-0.
«Калгари Флэймз» потерпел поражение от «Даллас Старз» в овертайме (4:5 ОТ). Счёт в серии стал 2-2.
«Чикаго Блэкхоукс» победил «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1, общий счёт в серии стал 1-3.
«Монреаль Канадиенс» уступил «Филадельфии Флаерз» со счётом 0:1, общий счёт в серии стал 1-2.
«Ванкувер Кэнакс» потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:3 ОТ, общий счёт в серии стал 2-1.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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