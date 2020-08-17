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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось пять встреч в первом раунде Кубка Стэнли.

Календарь и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» вновь обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) и ведёт в серии со счётом 3-0.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
16 августа 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ли (Пелеч, Пулок) – 14:50' (5x5)   1:1 Кузнецов (Карлсон, Овечкин) – 25:50' (5x4)   2:1 Барзал (Эберле, Брассар) – 64:28' (5x5)

«Калгари Флэймз» потерпел поражение от «Даллас Старз» в овертайме (4:5 ОТ). Счёт в серии стал 2-2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
16 августа 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Клингберг, Сегин) – 18:11' (5x4)   1:1 Годро (Беннетт, Монахан) – 21:54' (5x4)   1:2 Павелски (Комо, Линделль) – 23:14' (5x5)   2:2 Беннетт (Монахан, Годро) – 23:57' (5x4)   3:2 Беннетт (Лучич) – 34:50' (5x5)   3:3 Гурьянов (Хейсканен, Хинц) – 39:23' (5x4)   4:3 Ридер (Райан, Андерссон) – 43:11' (4x5)   4:4 Павелски (Клингберг, Сегин) – 59:48' (6x5)   4:5 Клингберг (Бенн, Линделль) – 76:05' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1, общий счёт в серии стал 1-3.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
17 августа 2020, понедельник. 01:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Каджула (Мяяття, Дак) – 04:08' (5x5)   2:0 Хаймор (Кит) – 13:40' (5x5)   2:1 Теодор (Мартинес, Ривз) – 13:58' (5x5)   3:1 Дебринкэт (Мёрфи) – 59:49' (en)

«Монреаль Канадиенс» уступил «Филадельфии Флаерз» со счётом 0:1, общий счёт в серии стал 1-2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
17 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Ворачек (Жиру, Хег) – 05:21' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:3 ОТ, общий счёт в серии стал 2-1.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
17 августа 2020, понедельник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Миллер (Петтерссон, Хьюз) – 21:19' (5x4)   1:1 Фолк (Томас, Бле) – 28:16' (5x5)   1:2 Перрон (О'Райлли, Сэнфорд) – 38:02' (5x5)   2:2 Петтерссон (Руссель) – 38:39' (5x5)   2:3 Шенн (О'Райлли, Гуннарссон) – 75:06' (5x5)

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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