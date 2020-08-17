Робинсон: нет никакой злобы, что не доиграли прошлый сезон

Защитник московского ЦСКА Мэт Робинсон рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.



«Рад, что команда собрана и тренируется. Как и все, очень скучал по льду. С нетерпением жду начала сезона. Никакой злобы, что не доиграли прошлый сезон, нет. Немного расстроился только. Но непредвиденные обстоятельства случаются.



Мне нравится, как выглядит наш состав. Ушёл ряд игроков, но руководство проделало летом хорошую работу и подписало интересных новых хоккеистов. За счёт этого команда ещё и очень омолодилась. Молодые парни получат свой шанс проявить себя и возможность примерить новые роли. Все будут стараться продемонстрировать, как они готовились летом. Очень интересно сравнивать состав с другими командами лиги, и еще интереснее, какой результат будет в этой борьбе. В любом случае, у нас сохранился тренерский штаб, который привёл команду к чемпионству. Мы знаем их цели, требования и умение создавать сильный коллектив. Это будет интересный сезон и для игроков, и для болельщиков», — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА.