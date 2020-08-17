Р. Ротенберг: хотим выиграть десятое олимпийское золото, других целей быть не может

Глава штаба сборной России и вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о задачах национальной команды на ОИ-2022.



«Мы как действующие олимпийские чемпионы хотим выиграть десятое золото для нашей страны. У нас с канадцами сейчас по девять золотых медалей. Нам поставлена задача, мы к ней идём. Других целей, кроме победы, перед Россией быть не может.



Само собой, мы следим за ситуацией с участием игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года, у нас есть план «А», есть план «Б». Мы готовы к любому развитию событий, как мы были готовы и перед Олимпийскими играми в Южной Корее.



Выбор игроков на крупные турниры – сложный вопрос. Химия в тройке нападения не возникает случайно, это всегда поиск нюансов: кто с какой руки бросает, кто как играет без шайбы – и во время атаки, и во время обороны. Важна и психологическая совместимость игроков. Если мы хотим победить в Минске, а потом и в Пекине, то нам надо брать таких хоккеистов, которые не подведут», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».

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