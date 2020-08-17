36-летний Павелски — самый возрастной автор хет-трика в плей-офф НХЛ за 18 лет

Завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Игра состоялась в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 5:4.



В составе победителей хет-триком в основное время отличился Джо Павелски. 36-летний нападающий стал самым возрастным автором хет-трика в плей-офф Национальной хоккейной лиги за 18 лет.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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