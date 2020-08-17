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Ли: игра Варламова внушает огромную уверенность, стоит отдать ему должное

Ли: игра Варламова внушает огромную уверенность, стоит отдать ему должное
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли высоко оценил уровень игры российского голкипера Семёна Варламова после матча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ).

«Важнейшие сэйвы. Варли сейчас здорово играет и хорошо видит шайбу. Это вселяет огромную уверенность во всех нас. Стоит отдать ему должное», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В этой встрече Варламов отразил 22 броска по воротам из 23. Победную шайбу в овертайме забросил форвард «островитян» Мэтью Барзал. Голом в основное время отметился Ли.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Четвёртый матч серии состоится в ночь с 18 на 19 августа. Начало — в 03:00 мск.

Тротц: «Айлендерс» допустили пару ошибок в игре с «Вашингтоном», но Варламов подчистил их
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