Ли: игра Варламова внушает огромную уверенность, стоит отдать ему должное

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли высоко оценил уровень игры российского голкипера Семёна Варламова после матча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ).



«Важнейшие сэйвы. Варли сейчас здорово играет и хорошо видит шайбу. Это вселяет огромную уверенность во всех нас. Стоит отдать ему должное», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В этой встрече Варламов отразил 22 броска по воротам из 23. Победную шайбу в овертайме забросил форвард «островитян» Мэтью Барзал. Голом в основное время отметился Ли.



Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Четвёртый матч серии состоится в ночь с 18 на 19 августа. Начало — в 03:00 мск.

Тротц: «Айлендерс» допустили пару ошибок в игре с «Вашингтоном», но Варламов подчистил их