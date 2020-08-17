Минское «Динамо» прокомментировало ситуацию с избитым 16-летним болельщиком

Минское «Динамо» на своём официальном сайте прокомментировало ситуацию с избитым 16-летним болельщиком Тимуром Мицкевичем. Парень, являющийся болельщиком столичного клуба, был сильно избит и доставлен в реанимацию 13 августа. 12 августа его задержали на одной из автобусных остановок Минска — по версии СМИ, он не принимал участия в протестах, а лишь планировал отправиться с другом на рыбалку.
«Уважаемые болельщики! В связи со сложившейся ситуацией просим вас беречь себя, друг друга, ценить здоровье и жизнь каждого белоруса. Мы глубоко переживаем за нашего болельщика — 16-летнего Тимура Мицкевича. В клубе планируют навестить Тимура и оказать посильную помощь в его выздоровлении и скорейшем возвращении на матчи «Динамо». Мы все разные — с разными взглядами и позициями, — но всех нас объединяет наш любимый вид спорта и преданность хоккейному клубу «Динамо-Минск»!» — указано в заявлении клуба.
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