Латвия ведёт переговоры по поводу переноса ЧМ-2021 из Беларуси

Латвия ведёт переговоры с Международной федерацией хоккея на льду о том, чтобы перенести проведение чемпионата мира по хоккею 2021 из Беларуси в другую страну, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Напомним, в Беларуси продолжаются беспорядки после выборов президента страны.



«В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Беларуси мы можем совместно проводить чемпионат», – сообщил Кариньш.



Турнир, который должен пройти в Минске и Риге, стартует 21 мая 2021 года, финал — 6 июня. Хоккеисты сборной России сыграют в группе A с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В группу B попали команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Сборную России поменяли местами с командой Канады для того, чтобы Россия проводила матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.

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