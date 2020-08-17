Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лямся: хотим посмотреть, как молодые игроки «Салавата» сыграют против сильных соперников

Лямся: хотим посмотреть, как молодые игроки «Салавата» сыграют против сильных соперников
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился ожиданиями от товарищеского Кубка чемпионов, который пройдёт в Казани.

«Турнир — точно один из самых статусных в это межсезонье. Да, ты никогда не знаешь, какие будут составы у других команд, но если посмотреть список участников турнира, это топовые клубы в КХЛ, что говорит о высоком уровне Кубка. Очень важно попробовать свои силы в матчах с такими сильными соперниками. Это бесценный опыт.

В первую очередь мы хотим посмотреть на то, как наши молодые игроки смогут сыграть против таких сильных соперников. Конечно, мы будем проверять различные сочетания в звеньях. Это касается и пар защитников, и бригад большинства и меньшинства. Сейчас на тренировках мы много времени уделяем игре в неравных составах, поэтому очень интересно, как нам удастся их использовать.

Как проходит предсезонка? Очень многое поменялось из-за ситуации с коронавирусом. Мы тренируемся уже шесть недель в Уфе. Пока всё проходит хорошо. Надеюсь, мы продолжим в том же духе – все здоровы, и внутри команды царит отличная атмосфера. С таким настроем мы должны хорошо начать сезон», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020