Лямся: хотим посмотреть, как молодые игроки «Салавата» сыграют против сильных соперников

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился ожиданиями от товарищеского Кубка чемпионов, который пройдёт в Казани.



«Турнир — точно один из самых статусных в это межсезонье. Да, ты никогда не знаешь, какие будут составы у других команд, но если посмотреть список участников турнира, это топовые клубы в КХЛ, что говорит о высоком уровне Кубка. Очень важно попробовать свои силы в матчах с такими сильными соперниками. Это бесценный опыт.



В первую очередь мы хотим посмотреть на то, как наши молодые игроки смогут сыграть против таких сильных соперников. Конечно, мы будем проверять различные сочетания в звеньях. Это касается и пар защитников, и бригад большинства и меньшинства. Сейчас на тренировках мы много времени уделяем игре в неравных составах, поэтому очень интересно, как нам удастся их использовать.



Как проходит предсезонка? Очень многое поменялось из-за ситуации с коронавирусом. Мы тренируемся уже шесть недель в Уфе. Пока всё проходит хорошо. Надеюсь, мы продолжим в том же духе – все здоровы, и внутри команды царит отличная атмосфера. С таким настроем мы должны хорошо начать сезон», — цитирует тренера официальный сайт клуба.