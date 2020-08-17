Рижское «Динамо» официально объявило о переходе форварда системы «Виннипега» Липона
Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Джей Си Липон официально объявлен игроком рижского «Динамо», информирует официальный сайт латвийского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
27-летний канадский хоккеист последний раз попадал в основную команду «Виннипега» в сезоне-2015/2016. В прошедшем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги Липон набрал 31 (13+18) очко в 61 матче за фарм-клуб «Виннипега». В АХЛ нападающий провёл 452 матча, набрав 222 (80+142) очка и 839 штрафных минут.
Главным тренером «Динамо» недавно стал известный специалист Петерис Скудра. Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.
Форвард системы «Виннипега» Липон сообщил о переходе в рижское «Динамо»
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