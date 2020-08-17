«Авангард» поместил в список отказов нападающего Евгения Грачёва, сообщается в официальном «твиттере» омского клуба. Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.
Кроме того «Авангард» расторг контракт с нападающим Эммануилом Шафеевым по соглашению сторон.
На драфте НХЛ Грачёв был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2008 году в третьем раунде под общим 75-м номером. За карьеру он выступал в следующих командах: «Локомотив-2» (Ярославль, 2006-2008), «Локомотив» (Ярославль, 2007/2008, 2014/2015), «Брамптон Батталион» (OHL, 2008/2009), «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ, 2009/2010), «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ, 2010/2011), «Коннектикут Уэйл» (АХЛ, 2010/2011), «Сент-Луис Блюз» (НХЛ, 2011/2012), «Пеория Ривермен» (АХЛ, 2011/2012, 2012/2013), «Адмирал» (Владивосток, 2013/2014), «Амур» (Хабаровск, 2015/2016), «Торпедо» (Нижний Новгород, 2016/2017, 2017/2018), «Автомобилист» (Екатеринбург, 2018/2019).
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