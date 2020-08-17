Андрей Свечников пропустит четвёртый матч серии с «Бостоном»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит четвёртый матч серии с «Бостон Брюинз» (1-2) из-за травмы.
«Это прискорбно. Свечников пропустит предстоящую игру. Думаю, он получил травму из-за качества льда в том месте, там была каша», – приводит слова главного тренера Рода Бриндамора TSN.
Форвард получил повреждение в третьем матче серии с «Бостон Брюинз» (1:3). Свечников был травмирован в третьем периоде. Нападающий боролся на пятачке с защитником Здено Харой, подвернул ногу и упал на площадку. Россиянин поднялся с большим трудом, его увели со льда под руки.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
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