В Швейцарии «Рапперсвиль» и «Цюрих» провели матч в медицинских масках

Швейцарские клубы «Рапперсвиль-Йона» и «Цюрих Лайонз» провели эксперимент в товарищеском матче. Хоккеисты находились на льду в медицинских масках, чтобы избежать риска заражения коронавирусом.
«Мы заранее связались с «Рапперсвилем», и я рад, что эксперимент был организован. Сейчас в воздухе витает солидарность. Мы должны внести свой вклад. В отличии от НХЛ, хоккеисты в Швейцарии не живут в «пузыре» и не закрыты от внешнего мира», — приводит слова врача «Цюриха» Гери Буссера Iltaleht.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Все матчи проходят в двух принимающих городах (Торонто и Эдмонтон), на аренах нет зрителей, а командам приходится жить в отелях в условиях карантина. Покидать территорию гостиницы игрокам запрещено.
- 17 августа 2020
-
21:35
-
21:02
-
20:57
-
20:51
-
20:01
-
19:53
-
19:46
-
18:58
-
18:52
-
18:33
-
17:59
-
17:35
-
17:05
-
17:00
-
16:40
-
16:23
-
15:23
-
15:06
-
14:54
-
14:45
-
14:12
-
13:59
-
13:19
-
12:34
-
12:05
-
11:40
-
11:04
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:01
-
10:00
-
09:44
-
09:19
-
09:06