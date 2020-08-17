Хартли — об уходе Войнова: уже ничего не попишешь, он сам хотел вернуться в НХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал решение защитника Вячеслава Войнова покинуть омский клуб.
«Если вы сможете найти игрока, который дважды брал Кубок Стэнли, пожалуйста, позвоните, потому что в России только один Вячеслав Войнов. Я уважаю Славу Войнова и всех наших ребят-защитников, которые сейчас у нас есть. Но конечно же стоит сказать, что Слава — особый игрок и особый талант. Но в условиях потолка зарплат — к тому же он сам хотел вернуться в НХЛ — здесь уже ничего не попишешь.
Мы подписали много новых ребят: Береглазова, Шарипзянова, Каски. Есть у нас Готовец и Соловьёв, плюс Емелин может играть в большинстве. Не будем забывать также, насколько полезен Вилле Покка. Поэтому на синей линии у нас всё хорошо, есть различные варианты, которые мы можем использовать. Это мы и будем делать», — приводит слова Хартли пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне 30-летний Войнов в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил 11 шайб и отдал 30 результативных передач. В плей-офф Войнов в шести матчах набрал 1 (0+1) очко, заработав показатель полезности «–8».
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