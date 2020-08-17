ИИХФ: наша главная цель — проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге

Международная федерация хоккея (ИИХФ) прокомментировала информацию, что латвийская сторона может отказаться от совместного проведения с Беларусью в 2021 году чемпионата мира по хоккею.

«ИИХФ понимает озабоченность, выраженную латвийским правительством. Главной целью ИИХФ остается проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге, как было решено советом и национальными ассоциациями — членами международной федерации на ежегодном конгрессе в 2017 году. Ждём дальнейших сообщений латвийского правительства.

Нет никакого графика для принятия какого-либо решения относительно чемпионата мира 2021 года. Мы продолжим нашу работу с организационными комитетами в Минске и Риге и будем поддерживать тесный контакт с соответствующими заинтересованными сторонами в обеих странах.

ИИХФ продолжит работу с хозяевами турнира и будет делать всё для сохранения здоровья и обеспечения безопасности игроков, зрителей и официальных лиц», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ИИХФ.