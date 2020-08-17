Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ИИХФ: наша главная цель — проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ИИХФ: наша главная цель — проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея (ИИХФ) прокомментировала информацию, что латвийская сторона может отказаться от совместного проведения с Беларусью в 2021 году чемпионата мира по хоккею.

«ИИХФ понимает озабоченность, выраженную латвийским правительством. Главной целью ИИХФ остается проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге, как было решено советом и национальными ассоциациями — членами международной федерации на ежегодном конгрессе в 2017 году. Ждём дальнейших сообщений латвийского правительства.

Нет никакого графика для принятия какого-либо решения относительно чемпионата мира 2021 года. Мы продолжим нашу работу с организационными комитетами в Минске и Риге и будем поддерживать тесный контакт с соответствующими заинтересованными сторонами в обеих странах.

ИИХФ продолжит работу с хозяевами турнира и будет делать всё для сохранения здоровья и обеспечения безопасности игроков, зрителей и официальных лиц», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ИИХФ.

Президент финской федерации хоккея: в одиночку бойкотировать ЧМ-2021 не планируем
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020