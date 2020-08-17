Тренер «Ванкувера»: нам не хватило одного гола, чтобы счёт в серии стал 3-0

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал проигрыш в третьем матче серии 1/4 финала серии плей-офф Западной конференции с «Сент-Луис Блюз» (2:3 ОТ, 2-1).

«Не хватило одного гола, чтобы счёт в серии стал 3-0. Вместо этого имеем 2-1. Они очень хорошо играют в равных составах. Хорошо держат шайбу. У них есть мастера, которые могут крутить карусель в нашей зоне. Но и некоторые наши звенья неплохо смотрелись в формате «пять на пять».

Потери шайбы в средней зоне? Это помешало показать наш хоккей, сыграть в давление, задержаться в их зоне. И всё-таки нам не хватило всего одного броска, чтобы выиграть. У нас были моменты. Дождёмся завтрашнего дня.

Как бы ни сложилась игра, проиграл или выиграл, надо получать от неё удовольствие, поразмыслить над ней, осмыслить и подготовиться к следующему матчу. Нужно каждый матч проводить на уровне. Сложно победить, если играешь не на 100%. Мне кажется, сегодня у нас не получилось. Играем с очень хорошей командой. Подготовимся к завтрашнему дню», — приводит слова Грина пресс-служба лиги.