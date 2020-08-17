Сегин: повезло, что у «Далласа» есть два невероятных вратаря в составе

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин оценил выступление российского голкипера Антона Худобина в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Калгари Флэймз» (5:4 ОТ).

«Повезло, что у нас есть два невероятных вратаря в составе. Иногда на тренировках можно даже запутаться, кто там в рамке, потому что и Бишоп, и Худобин делают потрясающие сейвы. Ну а кого ставят на матч — это решение тренера. У нас два отличных вратаря, и мы уверены в каждом из них. Они равнозначны, и Добби сейчас показал себя очень хорошо, помог команде», – приводит слова Сегина пресс-служба лиги.

После этого матча счёт в серии стал 2-2. Пятый матч серии состоится в ночь с 18 на 19 августа мск. Начало — в 00:30 мск.