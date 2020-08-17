Корписало сделал потрясающую серию сейвов в матче с «Тампой»

На «Скотиабанк-Арене» в Торонто (провинция Онтарио, Канада) проходит четвёртый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Завершился второй период, счёт 2:1 — в пользу «Лайтнинг».
В концовке второго периода голкипер «Блю Джекетс» Йоонас Корписало продемонстрировал серию великолепных сейвов. Россиянин отразил мощный бросок Виктора Хедмана, а затем не дал Патрику Маруну и Тайлеру Джонсону забить на добивании.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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