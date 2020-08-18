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«Бостон» забил четыре гола в третьем периоде и одержал волевую победу в игре с «Каролиной»

«Бостон» забил четыре гола в третьем периоде и одержал волевую победу в игре с «Каролиной»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Бостон Брюинз». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:2. Из-за травмы «Каролине» в этом матче не помог российский нападающий Андрей Свечников.

По ходу третьего периода «Каролина» вела со счётом 2:0. Однако «Бостон» забросил четыре шайбы за семь минут и одержал победу в этой встрече. В составе «Каролины» забивали Джастин Уильямс, Джоржан Мартинчук и Теуво Терявяйнен. В составе «Бостона» дублем отличился Джейк Дебраск и ещё по разу забивали Коннор Клифтон и Брэд Маршан. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона».

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
18 августа 2020, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Уильямс (Гардинер, Трочек) – 09:17' (5x5)   2:0 Мартинук (Ахо) – 32:08' (5x5)   2:1 Дебраск (Каше, Клифтон) – 47:26' (5x5)   2:2 Клифтон (Нордстрём, Вагнер) – 50:10' (5x5)   2:3 Маршан (Крюг) – 51:40' (5x5)   2:4 Дебраск (Каше, Крейчи) – 54:17' (5x5)   3:4 Терявяйнен (Шей, Хэмилтон) – 58:33' (6x5)
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