«Бостон» забил четыре гола в третьем периоде и одержал волевую победу в игре с «Каролиной»

Завершился четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Бостон Брюинз». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:2. Из-за травмы «Каролине» в этом матче не помог российский нападающий Андрей Свечников.

По ходу третьего периода «Каролина» вела со счётом 2:0. Однако «Бостон» забросил четыре шайбы за семь минут и одержал победу в этой встрече. В составе «Каролины» забивали Джастин Уильямс, Джоржан Мартинчук и Теуво Терявяйнен. В составе «Бостона» дублем отличился Джейк Дебраск и ещё по разу забивали Коннор Клифтон и Брэд Маршан. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Бостона».

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».