Владимир Тарасенко пропускает четвёртый матч серии плей-офф с «Ванкувером»

28-летний российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропускает четвёртый матч серии четвертьфинала серии плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

После завершения раскатки перед третьим матчем серии выяснилось, что у «Сент-Луиса» будет несколько кардинальных изменений в составе на третий матч серии с «Ванкувером». Владимир Тарасенко и Александр Стин выпали из основного состава команды. «Музыканты» выиграли третий матч противостояния, после чего тренерский штаб не стал вносить изменений в заявку команды на следующую встречу.

В нынешнем плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых не отметился набранными очками, а показатель его полезности составляет «-1». Всего за карьеру в Кубке Стэнли он провёл 74 матча и набрал 49 (33+16) очков при полезности «-12».