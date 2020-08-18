Главный тренер «Тампы» — о звене Гурда: эти ребята словно мошкара

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1, 3-1) отметил игру Баркли Гудроу, Янни Гурда и Блэйка Коулмэна, в сумме набравших пять очков.
«Эти ребята словно мошкара. Я чувствую, что они просто гудят вокруг, а когда вы пытаетесь их прогнать, они никогда не деваются. Они ставят рабочую этику превыше всего, это самоотверженные игроки, у них нет в голове выключателя. Они наконец получили вознаграждение за свою работу», — приводит слова Купера журналист Брайан Бёрнс.
Счёт в матче открыл Гудроу, выведя «Тампу» вперёд на 21-й минуте. На 25-й минуте Гурд удвоил преимущество «Тампа-Бэй» в счёте. Менее чем через две минуты Кэм Аткинсон сократил отставание «Коламбуса» в счёте, и больше голов так и не было забито.
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