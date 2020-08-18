На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Аризоной Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась разгромной победой «Колорадо» со счётом 7:1, а счёт в серии стал 3-1 в пользу команды Джареда Беднара.
Разгром «Аризоны» в четвёртом матче серии вошёл в топ крупных побед «Колорадо» в плей-офф. Лишь дважды в истории клуба «лавины» выигрывали матч плей-офф с разностью в семь шайб. 6 июня 1996 года со счётом 8:1 была разгромлена «Флорида Пантерз», а годом спустя «Колорадо» разгромило «Чикаго Блэкхоукс» — 7:0.
Победа в матче с «Аризоной» с разностью в шесть шайб заняла третье место в списке самых крупных побед «Колорадо» в плей-офф. Ещё трижды «Эвеланш» выигрывали кубковый матч со счётом 6:0.
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