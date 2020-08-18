Рирден — о 0-3 в серии с «Айлендерс»: «Вашингтону» нужно верить, что мы способны победить

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил шансы команды в серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Столичная команда уступает со счётом 0-3. За всю историю НХЛ было лишь четыре случая победы в серии с такого счёта.

«Надо верить. Надо сделать так, чтобы команда верила в себя, чтобы игроки верили в партнёра, в того человека, который выходит с тобой на лёд. Команда должна верить в победу в ближайшей встрече. Нужно двигаться от матча к матчу. Это ключевой момент для нас — нам нужно верить, что мы способны победить.

Надо отдать должное «Айлендерс». Они отлично сработали и заслуженно ведут в серии со счётом 3-0. Мы оказались в сложной ситуации, и теперь всё зависит от завтрашнего дня, следующей игры, следующего эпизода, следующей смены. Нам надо верить. В концовке третьего матча я увидел признаки того, что команда начинает верить в себя», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.