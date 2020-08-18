«Сент-Луис» без Тарасенко сравнял счёт в серии с «Ванкувером»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч четвертьфинала серии плей-офф Западной конференции между «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Вторую победу в серии со счётом 3:1 одержали номинальные гости площадки – игроки «Блюз», сравняв счёт в противостоянии – 2-2.

Главным героем матча стал нападающий «блюзменов» Райан О'Райлли, оформивший дубль и сделавший результативную передачу на Алекса Пьетранджело. Автором единственной шайбы «Кэнакс» стал Джей Ти Миллер, подправивший бросок Александра Эдлера.

Примечательно, что вторую победу кряду команда Крэйга Берюбе одержала в отсутствие российского нападающего Владимира Тарасенко, который не проходит в состав «музыкантов» по игровым причинам.