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«Сент-Луис» без Тарасенко сравнял счёт в серии с «Ванкувером»

«Сент-Луис» без Тарасенко сравнял счёт в серии с «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч четвертьфинала серии плей-офф Западной конференции между «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Вторую победу в серии со счётом 3:1 одержали номинальные гости площадки – игроки «Блюз», сравняв счёт в противостоянии – 2-2.

Главным героем матча стал нападающий «блюзменов» Райан О'Райлли, оформивший дубль и сделавший результативную передачу на Алекса Пьетранджело. Автором единственной шайбы «Кэнакс» стал Джей Ти Миллер, подправивший бросок Александра Эдлера.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
18 августа 2020, вторник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 О'Райлли (Пьетранджело) – 16:43' (5x4)   1:1 Миллер (Эдлер) – 20:40' (5x5)   1:2 О'Райлли (Перрон) – 26:52' (5x5)   1:3 Пьетранджело (О'Райлли, Перрон) – 35:47' (5x3)

Примечательно, что вторую победу кряду команда Крэйга Берюбе одержала в отсутствие российского нападающего Владимира Тарасенко, который не проходит в состав «музыкантов» по игровым причинам.

Владимир Тарасенко пропускает четвёртый матч серии плей-офф с «Ванкувером»
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